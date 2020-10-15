ЕС ввел санкции за отравление Навального

15 октября 2020, 15:02

Евросоюз в четверг ввел санкции против 6 высокопоставленных чиновников России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее решение в четверг опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, сообщает «Европейская правда».

В санкционный список включены директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, уполномоченный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Напомним, 12 октября главы министерств иностранных дел стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям против российских чиновников из-за отравления Алексея Навального. Санкции будут введены против конкретных лиц.

20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.