Для больных COVID-19 можно выделить максимум 50 тысяч коек

15 октября 2020, 17:38

По состоянию на сегодня для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 - это 52 тысячи.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

При большем количестве коек для больных COVID-19 может просто не хватить врачей для оказания медицинской помощи.

"Это то количество коек, в которых может оказываться медицинская помощь, поскольку для ее предоставления нужны специалисты и медицинский персонал. Мы можем сколько угодно отводить кроватей, но нам банально не хватит врачей", - подчеркнул он.

Степанов добавил, что сейчас в Украине нет дефицита врачей.

"На сегодня врачей хватает. Лечат уже не только инфекционисты, но и врачи других специальностей", - отметил министр.