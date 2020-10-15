Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
15 октября 2020, 11:15

Платники Луганщини перерахували до бюджету майже 178 млн грн військового збору

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень– вересень 2020 року платники податків перерахували 177,7 млн гривень військового збору. Це на 22,7 млн грн, або на14,6 відс. більше надходжень за січень – вересень 2019 року.

Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Він спрямовується на захист державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної безпеки України.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: