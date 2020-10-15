Зеленский выступит в Раде с ежегодным посланием 20 октября

15 октября 2020, 12:56

Президент Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием относительно стратегических направлений развития государства.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель.

«20 октября президент Владимир Зеленский обратится в парламент с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны», - отметила она.

Мендель рассказала, что это послание должно было состояться в апреле, однако из-за ухудшения пандемической ситуации было перенесено.

По ее словам, парламент будет работать в обычном режиме.