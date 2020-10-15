В ОРДЛО продолжает расти количество заболевших коронавирусом

15 октября 2020, 13:02

В «ДНР» за сутки зафиксировали 17 смертей от COVID-19, в «ЛНР» – ни одного умершего пациента.

Об этом сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 14 октября, выявлены 153 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 57 до 87 лет и женщины в возрасте от 29 до 83 лет. За сутки выявлены 210 случаев пневмоний, из них 98 человек госпитализированы. Всего на лечении 1 653 пациента с пневмониями, из них 396 на кислородной поддержке (+36 за сутки)», – сообщают в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 15 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 4 905: на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 284 пациента, выписаны – 2 297 человек, летальных случаев – 324.

В «ЛНР» медики зарегистрировали 1 273 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них: выздоровели – 926; умерли – 58.