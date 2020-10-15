Выживший в авиакатастрофе курсант продолжит учебу в университете

16 октября 2020, 09:12

Единственный выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский решил продолжить учебу по выбранной специальности. Об этом он рассказал в комментарии АрмияInform.

15 октября курсанту вручили медаль «За воинскую службу Украине».

Приказ о награждении курсантов и членов экипажа Ан-26Ш подписал президент Украины Владимир Зеленский, а передал награду курсанту глава военного ВУЗа генерал-майор Александр Туринский.

Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

«Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности, - сообщил он. - У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу».

Курсант поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его и семью.

Напомним, 25 сентября при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.