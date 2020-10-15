Горняки в Кривом Роге завершили забастовку и вышли на поверхность

16 октября 2020, 17:10

В Кривом Роге завершилась подземная шахтерская забастовка, которая длилась 43 суток на шахте «Октябрьская» Криворожского железорудного комбината.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Переговоры между протестующими и администрацией КЖРК закончились положительно», - написал он в Facebook в четверг вечером.

В пятницу утром Волынец уточнил, что все горняки на поверхности.

3 сентября горняки шахты «Октябрьская» КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам поднята зарплата еще на 10%.

28 сентября КЖРК обратился в Октябрьский районный суд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

Судебное заседание назначено на 16 октября.

Шахта «Октябрьская», «Батькивщина», «Гвардейская» и «Терновская» входят в состав ПАО «КЖРК».

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Комбинатом владеют группа «Метинвест» и группа «Приват». Операционное управление предприятием осуществляет группа «Приват».