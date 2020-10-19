Рада рассмотрит госбюджет-2021 после местных выборов

19 октября 2020, 13:53

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обратился к участникам согласительного совета депутатских фракций и групп с просьбой оперативно разработать проект закона о государственном бюджете для его своевременного принятия, сообщили в пресс-службе ВР.

«Важно, чтобы у нас не было того явления, которое в народе называют «бюджетная ночь». Эта практика должна уйти в историю», - добавил Разумков.

Председатель парламента сообщил, что 20 октября на пленарном заседании Верховной Рады Украины планировалось рассмотреть проект закона Украины о Государственном бюджете на 2021. Однако в связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной болезни остается непростой, а на сегодня 60 народных депутатов переболели или болеют, в минувшую пятницу по техническим причинам заседание профильного комитета не произошло, что делает невозможным рассмотрение законопроекту.

«Документ, который должны были рассматривать завтра, - не готов. Уверен, что в ближайшее время он будет подготовлен. После выборов мы вернемся к работе согласно плану-графику и с 3 ноября сможем рассмотреть этот законопроект», - сообщил председатель Рады.