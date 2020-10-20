В Украине под COVID-тестирование привлекли лабораторные центры СПИДа

20 октября 2020, 16:00

На закупку экспресс-тестов выделят 1,5 миллиарда гривен, их смогут проводить семейные врачи и мобильные бригады.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал во время выступления в парламенте, сообщает Укринформ.

"Отдельно хочу акцентировать внимание на том, что дополнительно к тем средствам, которые мы потратили из фонда на борьбу с COVID-19, собираемся потратить на совершенствование лабораторной диагностики около 2 млрд грн, из которых 1,5 миллиарда - это закупка экспресс-тестов для проведения исследований без использования лабораторных условиях из расчета 1 миллион тестов в месяц. Эти тесты будут делаться семейными врачами, мобильными бригадами и больницами", - сказал Степанов.

Он добавил, что Министерство здравоохранения продолжает техническое дооснащение лабораторий, которые ему подчинены, роботизированными автоматическими приборами, что позволит минимально привлекать специалистов лабораторий.

"Для увеличения объема тестирования также привлечено оборудования лабораторных центров СПИДа", - сообщил Степанов.