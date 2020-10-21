Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
21 октября 2020, 13:40

Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения по расширению фонда коек

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда. В среду он провел селекторное совещание с руководителями областей по распространению COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что по расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Премьер призвал глав областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

"Надо уже принимать решения о перепрофилировании больницы. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал глава правительства.

Кроме того, он поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горадминистраций проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: