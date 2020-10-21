На Білокуракинщині ремонтують два мости

21 октября 2020, 17:36

Триває ремонт двох мостів у Білокуракинському районі на автомобільній дорозі територіального значення Т-13-13 у селі Нещеретове.

Ремонт відбувається за рахунок коштів експлуатаційного утримання.

Перший об’єкт розташований на км 96+004 через річку Біла. Довжина цього мосту – 104 метри, ширина – 8 метрів (та два тротуари по півтора метра).

Довжина другого (км 96+534), заплавного, – 70 метрів, ширина – також 8 метрів (та два тротуари по півтора метра).

На об’єктах заплановане укладання шару асфальтобетону, встановлення бар’єрного та перильного огородження, ремонт тротуарів.

Слід зазначити, що там виконуються саме ті роботи, які дозволять подовжити термін служби зазначених споруд.