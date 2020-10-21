20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Верховной Радой с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. О чем говорил Глава государства - подробнее в материале наших киевских корреспондентов.
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21 октября 2020, 16:06
Ежегодное послание Президента Украины: подробности
20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Верховной Радой с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. О чем говорил Глава государства - подробнее в материале наших киевских корреспондентов.
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