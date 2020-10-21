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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
21 октября 2020, 16:06

Ежегодное послание Президента Украины: подробности

20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Верховной Радой с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. О чем говорил Глава государства - подробнее в материале наших киевских корреспондентов.

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