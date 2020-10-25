Выборы в целом проходят спокойно

25 октября 2020, 15:50

По состоянию на 15:00 выборы в Украине проходят спокойно. Национальная полиция не фиксирует серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования.

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, с начала текущих суток в полицию поступило уже 2401 сообщение от граждан о возможных нарушениях. Открыто 28 уголовных дел. Также составлено 63 протокола об административных нарушениях, 41 из которых - повреждение бюллетеня.

"Действительно нет таких вопиющих фактов, свидетельствующих о том, что выборы где-то не состоятся, или сложно происходят", - сказал Клименко.