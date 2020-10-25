На Сумщине обнаружили фейковый участок с «самопальными» бюллетенями

25 октября 2020, 16:31

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области выявили ​​незаконный избирательный участок, который использует самостоятельно напечатаные бюллетени.

Об этом сообщила в Фейсбуке координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Укринформ.

По словам Айвазовская, незаконная УИК организовала голосование в сельский совет в громаде, которая отказывается входить в состав ОТГ.

"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют... Возле фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и возле него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - сообщила координатор ОПОРЫ.

По ее данным, полиция находится под "фейковым" участком и опрашивает людей на выходе, работники правоохранительных органов уже получили разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий.

Юристы ОПОРЫ считают, что таким образом нарушено законодательство в соответствии со статьями 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - членами комиссий) и 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.