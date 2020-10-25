Спасателей ГСЧС перевели на усиленный режим работы из-за местных выборов

25 октября 2020, 09:48

В воскресенье, 25 октября, спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перевели на усиленный режим работы. Сегодня в Украине проходят местные выборы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организации мероприятий по обеспечению пожарной и техногенной безопасности на объектах, с 9:00 24 октября по 21:00 27 октября органы управления и подразделения ГСЧС Украины переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

В системе ГСЧС приведены в готовность более 42 тысяч человек, около 3 800 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, а также 12 воздушных судов.