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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
26 октября 2020, 14:42

В Украине не могут посчитать тех, кто поборол COVID-19

Президент Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших от COVID-19. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

В Украине по состоянию на 26 октября лабораторно подтверждено 348 924 случая COVID-19, за последние сутки - 5426.

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