В Украине не могут посчитать тех, кто поборол COVID-19

26 октября 2020, 14:42

Президент Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших от COVID-19. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

В Украине по состоянию на 26 октября лабораторно подтверждено 348 924 случая COVID-19, за последние сутки - 5426.