«Ощадбанк» не будет блокировать карты переселенцев с истекшим сроком действия

26 октября 2020, 17:02

«Ощадбанк» продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 января 2021 года. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба банка, пишут "Донецкие новости".

Как рассказали в пресс-службе, карточки «Ощадбанка» для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года.

Также в банке напомнили, что перевыпуск карт и доставка их в отделения продолжается по графику. «Если вы получили смс-сообщение от "Ощадбанка", то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года», – обратились к клиентам-переселенцам в «Ощадбанке».