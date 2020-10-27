Украинские школьники заняли призовые места на соревновании по астрономии и астрофизике

27 октября 2020, 16:39

На I Глобальном электронном соревновании по астрономии и астрофизике шесть юных астрономов Украины завоевали призовые места.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

"Шесть юных астрономов Украины завоевали призовые места на I Глобальном электронном соревновании по астрономии и астрофизике, проходившем с 25 сентября по 23 октября 2020 года в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соревнованиях, которые проходили в два этапа - индивидуальный и командный, принимали участие 11 учащихся из Украины.

По результатам всех этапов соревнований были определены победители.

Так, учащиеся Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франко - Святослав Лушней и Ирина Гонцовская и учащийся Херсонского физико-технического лицея Херсонского городского совета Иван Дудяк завоевали серебряные медали.

Ученики Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко - Екатерина Салтовец и Артем Сараев и ученик Ришельевского лицея Лев Тартаковский - бронзовые.

Также учащийся Естественно-научного лицея № 145 города Киева Артем Дяченко получил Почетную грамоту.

Сообщается, что в командном туре в составе международной команды второе место занял ученик Киево-Печерского лицея № 171 «Лидер» города Киева Владислав Висневский.

Как отмечается, в интеллектуальных испытаниях приняли участие 279 школьников в составе команд из 40 стран мира.