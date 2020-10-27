В «ДНР» от коронавируса умерли 18 человек

27 октября 2020, 14:36

В «ДНР» за сутки зафиксированы 160 новых случаев заболевания COVID-19, 18 человек умерли. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 26 октября, выявлены 160 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 18 летальных случаев – мужчины в возрасте от 62 до 89 лет и женщины в возрасте от 53 до 92 лет», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 27 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 6 103:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 962 пациента,

выписаны – 2 675 человек,

летальных случаев – 466.

В «ДНР» за сутки также выявлены 215 случаев пневмоний, госпитализированы 103 человека. Всего на лечении находится 2 231 пациент с пневмонией, из них 441 – на кислородной поддержке (+50 за сутки).