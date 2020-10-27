МВД: Нарушения на местных выборах не были системными

27 октября 2020, 10:40

Среди наиболее типичных нарушений на нынешних местных выборах - хулиганские действия разного рода и попытки некоторых избирателей фотографировать бюллетени или искажать их.

Об этом в эфире программы «Свобода слова на ICTV» заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Укринформ.

«Одни из наиболее типичных нарушений на этих выборах в Украине - это нежелание многих кандидатов в депутаты или в мэры использовать для печати избирательных агитационных материалов и для политической рекламы именно средства избирательного фонда. Во-вторых, это разного рода хулиганские действия. В-третьих, это попытка некоторых избирателей фотографировать бюллетени или разрывать и искажать их», - уточнил замминистра.

Заместитель Авакова уточнил, что правоохранители очень тесно сотрудничают и с общественной сетью «ОПОРА», и с КИУ, и со всеми, кто жалуется в полицию: «Мы все случаи фиксируем и все случаи изучаем».

По его словам, правоохранителям удалось предотвратить целый ряд «сетей», попыток организовать карусели на выборах, в частности, в Киеве задержали несколько автобусов, которые приехали из Житомирской, Луганской областей, и которые привезли людей, которые должны были голосовать за некоторых кандидатов в городской совет.

Он также сообщил, что это все не было системой.