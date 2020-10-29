КСУ обнародовал решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование

29 октября 2020, 09:40

Конституционный суд Украины обнародовал текст решения об отмене статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Соответствующий документ размещен на официальном сайте КСУ.

Отмечается, что КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

КСУ считает, что «установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Негативные последствия, которые испытывает человек, привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 3661 УК Украины, непропорциональные вреду, наступившему или который мог наступить в случае совершения соответствующих действий».

Также в решении КСУ отмечается, что системно-функциональный анализ полномочий и прав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции «дает основания утверждать о наделении его контрольными функциями, что имеют прямое и непосредственное влияние на судебную ветвь власти, в частности на судей системы судоустройства и судей Конституционного суда при исполнении (осуществлении) функции правосудия или конституционного контроля».

«По стандартам конституционализма и ценностям Конституции Украины исключается контроль исполнительной ветви власти над судебной», – сказано в решении КСУ.

Кроме того, на сайте КС обнародовано особое мнение судьи Сергея Головатого – одного из четырех судей, голосовавших против решения о незаконном обогащении и полномочий НАПК.

По его мнению, полномочия НАПК по контролю над судебной властью «не являются вмешательством в профессиональную деятельность судей», как об этом говорится в решении, а направлены на «формирование добропорядочности лиц, выполняющих определенные функции государства или местного самоуправления».

Также Головатый считает, что статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении применяется только в случае представления заведомо ложных сведений в декларации, а еще — предусматривает не только уголовную, но и административную ответственность.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.