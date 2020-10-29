Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
29 октября 2020, 10:40

В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления сегодня, 29 октября, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ был обнародован в издании "Голос Украины".

Он предусматривает:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: