В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления сегодня, 29 октября, вступил в силу.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Вчера документ был обнародован в издании "Голос Украины".
Он предусматривает:
создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
массовое тестирование на коронавирус;
увеличение мощностей лабораторий;
перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.
Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.
Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.