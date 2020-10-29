В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским

29 октября 2020, 10:40

В Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления сегодня, 29 октября, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ был обнародован в издании "Голос Украины".

Он предусматривает:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.