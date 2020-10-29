Визначення граничного розміру доходу фізичною особою - підприємцем, який перейшов на єдиний податок посеред року

29 октября 2020, 13:03

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Якщо фізична особа – підприємець здійснила перехід на спрощену систему оподаткування з 1 квітня або 1 липня, або 1 жовтня поточного року, то з метою перебування на спрощеній системі оподаткування визначає сумарний дохід у поточному році з початку цього календарного року: дохід, отриманий під час перебування на загальній системі оподаткування, та дохід, отриманий під час перебування на спрощеній системі оподаткування (за повні календарні квартали).

У відомстві нагадують, визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування (пункт 292.14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Згідно з підпунктами 1 та 2 підпункту 298.2.3 ПКУ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у таких випадках та в строки:

у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпінктом 3 пункту 291.4 ПКУ, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.