Подкоп под фундаментом, плесень в квартире и страх возможной катастрофы: жительница Северодонецка месяц не может достучаться до газовщиков, которые разрыли газовую трубу и оставили после себя яму.
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03 ноября 2020, 15:00
Северодончанка месяц не может достучаться до газовщиков, которые разрыли газовую трубу и оставили яму
Подкоп под фундаментом, плесень в квартире и страх возможной катастрофы: жительница Северодонецка месяц не может достучаться до газовщиков, которые разрыли газовую трубу и оставили после себя яму.
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