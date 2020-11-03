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Общественное мнение
Общество / Региональные
03 ноября 2020, 15:00

Северодончанка месяц не может достучаться до газовщиков, которые разрыли газовую трубу и оставили яму

Подкоп под фундаментом, плесень в квартире и страх возможной катастрофы: жительница Северодонецка месяц не может достучаться до газовщиков, которые разрыли газовую трубу и оставили после себя яму.

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