Рада направила 556 млн гривен на лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19

03 ноября 2020, 15:36

Верховная рада одобрила законопроект №3040а о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Нардепы разблокировали возможность заимствовать дополнительные 556,6 млн гривен на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 296 народных депутатов.

Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования нардеп Михаил Радуцкий заявил, что документ разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Пояснительная записка гласит, что годовые плановые назначения на 2020 год для проекта предлагают увеличить на 556,6 млн гривен.

Радуцкий отметил, что указанные средства планируют потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с COVID-19.