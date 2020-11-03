Як платнику податків повернути помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання

03 ноября 2020, 11:20

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Платник податків має право погасити податковий борг за рахунок помилково або надміру сплачених ним сум інших податкових зобов’язань. Платник може також повернути надміру сплачені кошти на власний рахунок, але лише за умови відсутності податкового боргу, або ж його повного погашення. Це передбачено ст. 43 Податкового Кодексу України (далі - ПКУ).

Щоб скористатися цим правом, платнику податків необхідно подати до контролюючого органу ДПС заяву в довільній формі протягом 1095 днів від дня виникнення помилково або надміру сплаченої суми чи пені.

В заяві слід зазначити напрям перерахування коштів:

– на погашення грошового зобов’язання чи податкового боргу з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;

– на банківський поточний рахунок платника податків;

– на повернення коштів у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (пункт 43.4 ПКУ).

Згідно з пунктом 43.5 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Повернення платнику податків помилково чи надміру сплачених коштів здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.

Надміру сплачений податок з доходів фізичних осіб, що розраховується на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку, може зараховуватися лише для перекриття зобов’язань даного податку у майбутніх періодах.

До речі, подати заяву на повернення чи перекидання надміру або ж помилково сплачених коштів платник може й за допомогою Електронного кабінету. Нагадаємо, що за допомогою даного сервісу можна сформувати та надіслати до органів податкової служби також податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Крім того, платник може у режимі реального часу отримати доступ до особистої інформації, а саме отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності тощо.