«Ростов не резиновый»: Секретарь СНБО призвал судей КСУ подать в отставку

04 ноября 2020, 09:42

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал судей Конституционного суда подать в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Последние заявления председателя Конституционного суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны. Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны», – написал он.

По словам Данилова, подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание. «Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде», – подчеркнул секретарь СНБО.

«Еще раз акцентирую внимание на том, что при принятии решения Конституционный суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО», – отметил он.

По словам Данилова, президент Владимир Зеленский как гарант Основного закона полностью выполнил свои обязанности, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. «В случае его принятия прекращаются полномочия действующего на сегодня состав суда, но не прекращаются полномочия самого КСУ», – подчеркнул секретарь СНБО.

«Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных «спонсоров» должен быть отработано в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку. Общественное доверие к конституционному судопроизводству будет восстановлен, и эта задача уже нового состава Конституционного суда», – подытожил он.