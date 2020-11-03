Оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный

04 ноября 2020, 11:47

За прошедшие сутки, 3 ноября, со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» огонь из автоматического станкового гранатомета российско-оккупационные войска открывали недалеко от населенного пункта Новолуганское. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

С начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.