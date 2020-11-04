Майже 640 млн грн надійшло до зведеного бюджету у жовтні

05 ноября 2020, 13:28

У жовтні 2020 року від платників Луганщини до зведеного бюджету надійшло 637,8 млн гривень. Приріст надходжень до аналогічного періоду минулого року склав 79,1 млн гривень, або 14,2 відсотка. Про це повідомила начальник Головного управління ДПС у Луганській області Ольга Височина.

З них до державного бюджету сплачено 267,6 млн грн, а місцеві бюджети отримали 370,2 млн гривень. Що більше доведених показників минулого року на 43 млн грн та 36,2 млн грн відповідно.

Керівник податкової Луганщини зазначила, що протягом січня - жовтня 2020 року податкові надходження до зведеного бюджету становлять 5 млрд 314,7 млн гривень. Це на 390,5 млн грн, більше, ніж у січні-жовтні минулого року. До державного бюджету надійшло 2 млрд 309,7 млн грн (+136,9 млн грн, або +6 відс., до фактичних надходжень минулого року), до місцевих бюджетів – 3 млрд 005 млн грн (+253,6 млн грн, або +9 відс., до надходжень минулого року).

Найбільшу частку у наповненні зведеного бюджету становлять надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, які за січень - жовтень становили 3 млрд 110,5 млн грн, що на 333,6 млн грн більше надходжень січня - жовтня попереднього року.