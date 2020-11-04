КПВВ «Еленовка» на один день возобновит работу

05 ноября 2020, 14:54

Завтра, 6 ноября, на один день возобновит работу пункт пропуска "Еленовка", под Донецком.

Об этом сообщает так называемый "межведомственный штаб".

Так, КПВВ будет работать с 9:00 до 18:00 по местному времени (с 8:00 до 17:00 - по киевскому).

Чтобы выехать из "ДНР" необходимо иметь прописку на подконтрольной Украине территории.

При въезде на подконтрольную боевикам территорию, нужно заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования".

Все желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирус при прохождении пункта пропуска "Еленовка".