Легальна зайнятість — спільна відповідальність

05 ноября 2020, 16:50

З метою підвищення захищеності працівників на ринку праці державна служба зайнятості пропонує своїм клієнтам тільки легальні вакансії. Адже уклавши трудовий договір із роботодавцем, працівник має право на безпечні умови та дотримання режиму праці, право на отримання достойної пенсії та соціальний захист у разі втрати працездатності чи роботи.

За 10 місяців 2020 року за сприяння Луганського обласного центру зайнятості офіційно трудові відносини з роботодавцем оформили 15,4 тисяч осіб. Для 3551 особи проведено 378 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості, де окремим блоком розглядаються питання про переваги легальної зайнятості та загрози нелегальної трудової міграції. Також проведено 25 семінарів на тему: «Ризики нелегальної трудової міграції», якими охоплено 374 безробітних громадян.

З початком впровадження карантинних обмежень більшість групових заходів переведена у онлайн режим. Так, за весь період діючого карантину вже проведено 421 інформаційний вебінар для 3397 осіб, на яких надається вичерпна інформація щодо економічних та соціальних гарантій легальної зайнятості.

Станом на 1 листопада 202 року у базі даних Луганської обласної служби зайнятості налічується 1227 вакансій.

Відділ інформаційної роботи ЛОЦЗ