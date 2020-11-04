Кулеба: Безвиз сейчас не шатается

05 ноября 2020, 10:58

Украине пока удалось отвлечь угрозу потери безвизового режима с Евросоюзом после скандала, который возник вокруг Конституционного суда. Об этом в «Сніданку з 1+1» рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает ТСН.

По его словам, после решения Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях госчиновников, Евросоюз был готов начать процесс приостановки безвиза.

«На прошлой неделе Конституционный суд поставил нас на край пропасти. Мы были на грани начала процесса, в результате которого потеряли бы безвиз. КС разрушил антикоррупционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза. Безвиз сейчас не шатается, благодаря тому, что были приняты решения, которые остановили разрушение системы декларирования»,- подчеркнул министр.

Кулеба сказал, что ситуацию спасла быстрая реакция руководства государства. В частности, речь идет о решении правительства хотя бы восстановить доступ к электронным декларациям, введение которых в Украине также было одним из условий предоставления безвиза.

Украинские международные партнеры были шокированы решением Конституционного суда, отметил глава МИД. «Я знаю реакцию европейских коллег по состоянию на среду (28 октября. - Ред.), когда они почитали решение суда. Они не ожидали, что в принципе такое возможно. У них был шок. Когда в четверг вечером систему восстановили, то они вздохнули с облегчением», - рассказал Дмитрий Кулеба и добавил, что теперь нужны системные решения в парламенте.