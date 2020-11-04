Кулеба назвал условия проведения выборов в ОРДЛО

05 ноября 2020, 12:12

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условия для проведения выборов на оккупированных территориях. Они могут состояться после восстановления контроля Украины над неподконтрольной территорией.

Об этом министр заявил на брифинге.

"Выборы на оккупированных территориях могут состояться после восстановления контроля Украины над неподконтрольной территорией, эти выборы должны состояться по украинскому законодательству, третье - эти выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ и наконец - под наблюдением миссии ОБСЕ", - сказал Кулеба.