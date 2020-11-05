06 ноября 2020, 10:11 В Украине зафиксирован 9721 новый случай COVID-19 За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Также за последние сутки госпитализировали 1517 человек, летальных случаев – 201, выздоровели - 10762 человека. За сутки осуществлено 80 082 тестирования (в т.ч. методом ПЦР - 50506, методом ИФА - 29576). За все время пандемии в Украине заболели 440 188 человек, выздоровели - 195 544 человека, летальных исходов – 8125, проведено 3521175 ПЦР-тестов. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях. Количество заболеваний в регионах Киев - 42375 случаев; Винницкая область - 11 923 случая; Волынская область - 15 313 ​​случая; Днепропетровская область - 17 014 случаев; Донецкая область - 13 128 случаев; Житомирская область - 17 189 случаев; Закарпатская область - 16 268 случаев; Запорожская область - 12 196 случаев; Ивано-Франковская область - 23 032 случая; Киевская область - 18763 случая; Кировоградская область - 2891 случай; Луганская область - 4214 случаев; Львовская область - 32 425 случаев; Николаевская область - 9605 случаев; Одесская область - 27392 случая; Полтавская область - 11 337 случаев; Ровенская область - 21 026 случаев; Сумская область - 13 635 случаев; Тернопольская область - 21 708 случаев; Харьковская область - 41 131 случай; Херсонская область - 5027 случаев; Хмельницкая область - 18 438 случаев; Черкасская область - 10 292 случая; Черновицкая область - 24 079 случаев; Черниговская область - 9787 случаев. Твитнуть Загрузка... Загрузка...