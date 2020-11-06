Кого и как будут штрафовать за неношение маски

09 ноября 2020, 13:00

После вступления в силу принятого Верховной Радой закона за неношение маски в общественных местах и транспорте будут штрафовать на сумму от 170 до 255 гривен. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба министерства.

По словам министра, применение штрафов от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение любых правил карантина было несправедливым и требовало решения суда. 6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 гривен.

При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут накладывать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте.

Как отметил Малюська, такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице.