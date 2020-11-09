Содержание КСУ обходится Украине в 314 миллионов в год

10 ноября 2020, 13:58

В Конституционном суде Украины заявили, что государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование КСУ в размере 314,5 млн гривен, однако нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей. Об этом говорится в ответе КСУ на запрос Радио Свобода.

В КСУ назвали некорректным заявление депутата от «Слуги народа» Галины Янченко о том, что содержание одного судьи этого органа обходится государству в 21 млн гривен в год.

«Расходы Конституционного суда Украины - это не только вознаграждение судей, но и расходы на обеспечение организационного, аналитического, юридического, информационного и материально-технического обеспечения, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине», - говорится в ответе на запрос.

За 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен, сообщили в КСУ. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного суда Украины - 254 тыс. гривен в месяц.

Зарплаты судей различаются, а на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, уточнили в ответе. Кроме того, судья Конституционного суда имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.

Финансирование Конституционного суда Украины за 10 месяцев 2020 стоило государству 211 млн гривен, а за весь 2019 - 254 млн гривен.