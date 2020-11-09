Прості кроки для реєстрації програмного РРО

10 ноября 2020, 16:00

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО), повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 Податкового кодексу України.

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316602), що подається в електронній формі через Електронний кабінет або засобами телекомунікацій.

Після його включення до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 року № 261).