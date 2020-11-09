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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
10 ноября 2020, 13:20

Из госбюджета направят более 500 млн на лабораторное оборудование для борьбы с Ковид-19

Верховная Рада Украины направила около 547 миллионов гривен на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19, одобрив законопроект № 30 40а. Подробности в материале наших киевских корреспондентов.

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