Верховная Рада Украины направила около 547 миллионов гривен на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19, одобрив законопроект № 30 40а. Подробности в материале наших киевских корреспондентов.
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10 ноября 2020, 13:20
Из госбюджета направят более 500 млн на лабораторное оборудование для борьбы с Ковид-19
Верховная Рада Украины направила около 547 миллионов гривен на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19, одобрив законопроект № 30 40а. Подробности в материале наших киевских корреспондентов.
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