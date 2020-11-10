Верховная Рада Украины приняла законопроект, благодаря которому детей, один из родителей которых погиб или пропал без вести на войне, будут обеспечивать бесплатным питанием. Подробности в материале наших киевских корреспондентов.
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11 ноября 2020, 16:04
Детям погибших военных будут предоставлять бесплатное питание в школах
Верховная Рада Украины приняла законопроект, благодаря которому детей, один из родителей которых погиб или пропал без вести на войне, будут обеспечивать бесплатным питанием. Подробности в материале наших киевских корреспондентов.
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