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Общественное мнение
Экономика / Региональные
11 ноября 2020, 16:04

Детям погибших военных будут предоставлять бесплатное питание в школах

Верховная Рада Украины приняла законопроект, благодаря которому детей, один из родителей которых погиб или пропал без вести на войне, будут обеспечивать бесплатным питанием. Подробности в материале наших киевских корреспондентов.

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