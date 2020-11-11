В Госпродпотребслужбе допустили введение полного локдауна

12 ноября 2020, 13:58

Введение карантина выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе. Если результата не будет - возможен полный локдаун.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения.

«Согласно инкубационному периоду - в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет - можно говорить о малоэффективном мероприятии», - сказал Рубан.

В таком случае в стране могут ввести полный локдаун.

«Карантина выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун», - считает глава Госпродпотребслужбы Киева.

Рубан отметил, что карантин выходного дня показывает разные результаты в разных странах.

«В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых - отрицательно, поэтому все зависит от правильного внедрения данного мероприятия», - добавил он.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел карантин выходного дня.