В Славянске не будут вводить карантин выходного дня

12 ноября 2020, 16:42

Городской глава Славянска Вадим Лях заявил, что власти города не будут вводить карантин выходного дня. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Украинское правительство приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. Однако выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеют существенные различия. Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни — единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь на рынках излишки выращенной сельхозпродукции», – отметил он.

По мнению Ляха, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах, комиссиями по чрезвычайным ситуациям. «Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу», – заявил он.

«Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение. Главное сейчас — не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет избежать негативных последствий», – подытожил Лях