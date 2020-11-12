«Эпицентр» передумал: на выходных только онлайн-режим, зато в будни – до полуночи

13 ноября 2020, 09:00

Сеть «Эпицентр К» заявляет, что будет придерживаться карантинных требований и работать в выходные дни исключительно в онлайн-режиме. Соответствующее заявление опубликовано на странице сети в Facebook.

«На время действия карантина выходного дня сеть «Эпицентр» будет работать исключительно в онлайн-режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров. В будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя», - говорится в сообщении.

При этом ранее в сети заявляли, что будут придерживаться карантинных требований, установленных правительством, и будут реализовывать только продукты, медицинские, ветеринарные товары и средства гигиены.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 ноября возмутился сообщением торговой сети «Эпицентр» о том, что магазины планируют устроить «удлиненную» пятницу, накануне введенного правительством карантина выходного дня.