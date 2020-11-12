Министерство здравоохранения договорилось с "Укрзализныцей" о лечении больных COVID-19 пациентов в ведомственных больницах. Минздрав обязался профинансировать больницам УЗ все необходимые текущие расходы.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Министерство также обязалось обеспечить дорожные клинические больницы УЗ всем необходимым для эффективного и комфортного лечения пациентов с коронавирусом.
"Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц", - добавили в пресс-службе УЗ.