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Общественное мнение
Власть
13 ноября 2020, 18:06

Больницы "Укрзализныци" начнут принимать больных COVID-19

Министерство здравоохранения договорилось с "Укрзализныцей" о лечении больных COVID-19 пациентов в ведомственных больницах. Минздрав обязался профинансировать больницам УЗ все необходимые текущие расходы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Министерство также обязалось обеспечить дорожные клинические больницы УЗ всем необходимым для эффективного и комфортного лечения пациентов с коронавирусом.

"Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц", - добавили в пресс-службе УЗ.

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