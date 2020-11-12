Закон № 466: зміни щодо акцизного податку

13 ноября 2020, 11:37

У Головному управлінні ДПС у Луганській області нагадали. Законом України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» було внесено зміни у частині оподаткування акцизним податком. Ці зміни набрали чинності 23 травня 2020 року.

Так, норми Податкового кодексу України приводяться у відповідність до Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині:

- виключення з переліку платників акцизного податку оптового постачальника електричної енергії;

- уточнення визначення платника акцизного податку - виробника електричної енергії;

- виключення з об’єктів оподаткування акцизним податком операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики;

- доповнюється перелік підакцизних товарів тютюновмісним виробом для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням (код товару згідно з УКТ ЗЕД – 2403 99 90 00) та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах (код товару згідно з УКТ ЗЕД – 3824 90 97 20).

На рідини, що використовуються в електронних сигаретах, встановлено ставку акцизного податку (3000 гривень за 1 літр), та визначено порядок їх оподаткування, а також запроваджено маркування ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку.