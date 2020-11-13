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Общественное мнение
Общество
15 ноября 2020, 11:28

Степанов заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома.

Глава Минздрава продолжает работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому что несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно», — сказал министр.

Он также призвал украинцев соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.

«Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правила и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких. До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы», — подчеркнул Максим Степанов.

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