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Общественное мнение
Власть
17 ноября 2020, 15:16

Немчинов: Мэров будут штрафовать за отказ от карантина

Мэры городов никак не влияют на реализацию постановления, поскольку оно не в сфере их компетенции.

Так министр Кабинета Министров Олег Немчинов прокомментировал в интервью РБК-Украина отказ городских руководителей усиливать карантин в выходные.

«Если они будут выдавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина», - заявил он.

По словам Немчинова, мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.

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