17 ноября 2020, 12:15 В авдеевском кинотеатре нашли схрон боеприпасов В ходе проверки оперативной информации, поступившей от арендаторов кинотеатра в Авдеевке, на втором этаже здания обнаружен и изъят схрон оружия, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области. В деревянных ящиках находились три противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, мина 120 мм, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд. Часть боеприпасов, которая находилась в ненадлежащем состоянии, передана для утилизации пиротехническому подразделению ГосЧС, поскольку они опасны для жизни и здоровья окружающих. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления. Твитнуть Загрузка... Загрузка...