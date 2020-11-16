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Общественное мнение
Происшествия
17 ноября 2020, 12:15

В авдеевском кинотеатре нашли схрон боеприпасов

В ходе проверки оперативной информации, поступившей от арендаторов кинотеатра в Авдеевке, на втором этаже здания обнаружен и изъят схрон оружия, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В деревянных ящиках находились три противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, мина 120 мм, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд.

Часть боеприпасов, которая находилась в ненадлежащем состоянии, передана для утилизации пиротехническому подразделению ГосЧС, поскольку они опасны для жизни и здоровья окружающих.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

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