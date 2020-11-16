Кондратюк: Кабмин не советовался с ВР по карантину выходного дня

17 ноября 2020, 14:22

И.о. председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что Кабинет министров не спрашивал мнения нардепов о введении локдауна выходного дня.

Об этом она сказала в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает Украинская правда.

«Было бы очень целесообразно, поскольку Верховная Рада является представительским органом, понимать смыслы и содержания, с которыми работает правительство, начиная свою систему по охране здоровья и вводя такие изменения, как, например, карантин выходного дня. На самом деле Верховная Рада ничего не знает об этом, с нами никто не советовался, каких-то больших дискуссий о том вводить ли карантин выходного дня самом деле я не слышала», - сказала Кондратюк.

В то же время она отметила, что если карантин и вводят, то его нужно выполнять, хотя и.о. председателя ВРУ и назвала его «ерундой».

Она также отметила, что нардепы планируют рекомендовать правительству пересмотреть решение по карантину выходного дня в трехдневный срок.