Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19

18 ноября 2020, 14:38

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства, - передает "ОстроВ".

"Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн для приобретения экспресс-тестов… Всего будет закуплено 6 млн таких тестов", - сообщил он.

По его словам, тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.

"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования граждан", - отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, по словам главы правительства, 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.

"Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей. Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все возможные варианты", - подчеркнул он.