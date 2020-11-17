Кабмин утвердил госстратегию развития противотуберкулезной медпомощи

18 ноября 2020, 16:44

Кабинет министров утвердил Государственную стратегию развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению на 2020-2023 годы. Такое решение правительство одобрило в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Указано, что план предусматривает реорганизацию региональных противотуберкулезных учреждений. Это означает слияние всех таких учреждений соответствующего региона в единственное в регионе учреждение, которое будет иметь статус регионального фтизиопульмонологического медицинского центра, предоставляющего услуги населению.

В стратегии прописана и непрерывность лечения и диагностики туберкулеза в условиях реагирования на вызовы, связанные с COVID-19, и совершенствование нормативно-правовой базы в части обеспечения профилактики, выявления, проведения диагностики и лечения туберкулеза, сопровождения больных.